19 ДЕКАБРЯ 2023 Фото: объединение культурных центров ЮЗАО В библиотеке №171 пройдет интерактивная программа «Малышник: УМКА» 23 и 24 декабря. Пост об этом опубликован в группе объединения культурных центров ЮЗАО во «ВКонтакте». Малыши-участники поиграют в снежки, погладят шкуру северного оленя, полюбуются северным сиянием. Также они посмотрят спектакль про медвежонка Умку. Программа начнется в 11:00. Приобрести билеты можно по ссылке. Гостей ждут по адресу: ул. Тарусская, д. 14, корп. 2.