Каспарову грозит до пяти лет колонии за сбор средств для ВСУ

Столичное МВД нашло признаки преступления в действиях Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом) и сооснователя Форума свободной России Ивана Тютрина после проведения ими аукциона по сбору средств для граждан России и Белоруссии, участвующих на стороне Украины в боевых действиях против российской армии. Об этом говорится в ответе ведомства, которое разместил в своем Telegram-канале член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских.

"Главным управлением МВД РФ по городу Москве проведена проверка, в результате которой в действиях Каспарова Г. К. и Тютрина И. И. усмотрены признаки преступления, предусмотренного статьей 284.1.2 УК РФ (предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности в соответствии с законодательством РФ)", - говорится в ответе МВД.

Видео дня

Санкция статьи предусматривает в том числе лишение свободы на срок от 1 года до 5 лет.

В МВД также добавили, что в соответствии со ст. 151 УПК РФ собранные материалы направлены по подследственности в ГСУ СК РФ по городу Москве для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

Альшевских ранее направил обращение с просьбой провести проверку о проведении иностранными неправительственными организациями Форум свободной России (признана нежелательной в РФ) и Action4.life аукциона по сбору средств на противоправную деятельность граждан России и Белоруссии, участвующих на стороне Украины в боевых действиях против ВС РФ. Мероприятие было проведено в Вильнюсе 9 ноября. В качестве лотов на аукционе фигурируют "артефакты войны, предметы, предоставленные самими добровольческими батальонами, работы украинских и российских художников", а некие "специальные лоты" представил Каспаров.