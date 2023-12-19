Жители Омской области активно болеют коронавирусом и гриппом

За неделю с 11 по 17 декабря в Омской области было зарегистрировано 10074 случая заболевания острыми респираторными инфекциями, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Самыми распространенными возбудителями ОРВИ являются риновирусы -16,7%, бокавирусы - 16,7%, вирусы парагриппа - 11,1%, аденовирусы - 11,1% и метапневмовирусы - 11,1%. Вирусы новой коронавирусной инфекции - 22,2% и вирусы гриппа - 11,1%.

По данным ведомства, с сентября 2023 года лабораторно подтверждено девять случаев гриппа, за неделю плюс пять случаев (8 - гриппа А и 1 - грипп В).