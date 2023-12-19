Россиянам назвали места, где можно запускать фейерверки и салютные батареи

Наземные фейерверки и петарды, а также пиротехнические ракеты, салютные батареи и другие изделия II и III классов можно запускать только в специально отведенных местах. Их список есть на сайте регионального ГУ МЧС или горадминистрации. К ним серьезные требования — в радиусе 20 метров нет деревьев, людей и жилых домов, а над площадкой нет электрических проводов, — отметила Квартальнова.