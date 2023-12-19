СМИ: десятки самолетов российских авиакомпаний могут арестовать за рубежом

Парк иностранных самолетов российских авиакомпаний, доступных для полетов за границу, может быть сокращен на 37 воздушных судов, принадлежащих Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). После 20 декабря есть риск их ареста в зарубежных аэропортах из-за разбирательства в Высоком суде Ирландии. Об этом рассказали источники в авиавластях и Минтрансе РФ.

«Самолеты в разные годы были приобретены европейской „дочкой“ ГТЛК — GTLK Europe. Из-за введенных международных санкций весной 2023 года она попала под процедуру ликвидации. <…> Ликвидаторы <…> „будут осуществлять продажу имущества“ <…>. В список требований попали и 37 воздушных судов», — пишут «Известия».

В декабре ГТЛК подала иск на ликвидаторов в Арбитражный суд ЯНАО (в этом районе компания зарегистрирована), который встал на их сторону. Разбирательства продолжились в Высоком суде Ирландии. Ликвидаторы настаивают на недействительности договоров ипотеки ГТЛК и на отсутствии права собственности лизинговой компании на эти самолеты.

Решение суда Ирландии будет оглашено 20 декабря. В случае удовлетворения требований ликвидаторов, нормальная эксплуатация самолетов станет невозможной. Воздушные суда будут задерживаться в аэропортах всего мира, а в иностранном контуре их могут объявить угнанными.