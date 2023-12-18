Батл-рэп-площадки скрыли видео на своих каналах после скандала с Закировым

Популярные бат-рэп-площадки Versus, RBL, Inde battle, БРП, Siberian Groove скрыли все видео на своих YouTube-каналах после возбуждения дела против 17-летнего рэпера Ислама Закирова (известного под псевдонимом «Рецидив»). Об этом пишет News.ru.

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По данным канала, на сервисе пропали все батлы. Площадки убрали даже ролики с участием рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Напомним, что силовики задержали Закирова после того, как он исполнил композицию со строками про избиение «беременной русской». Правоохранители провели с ним беседу, в ходе которой музыкант извинился.

«Я раскаиваюсь и хочу принести свои искренние извинения перед всем русским народом, всеми русскими женщинами», — заверил рэпер.

Кроме того, следствие ходатайствовало о задержании музыканта. Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения для него в виде содержания под стражей, сообщает ТАСС.

По мнению экспертов, извинения могут быть зачтены судом в качестве смягчающего обстоятельства, но шансы на то, что они помогут ему избежать ответственности, исчезающе малы.