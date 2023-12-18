Последняя группа эвакуированных из Газы россиян прибыла в Москву

Последние эвакуированные из сектора Газа россияне прибыли спецбортом МЧС РФ в Москву. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

Последняя группа была доставлена в российскую столицу самолетом ИЛ-76 из Каира. Спецборт перевез 73 человека, в том числе 45 детей.

В ведомстве подчеркнули, что российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта всех изъявивших желание россиян и членов их семей. Всего в Россию были доставлены 1124 человека, включая 518 детей.