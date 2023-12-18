Акунина предложили включить в реестр иноагентов

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила обращение в Минюст РФ с предложением проверить писателя Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, внесен в реестр террористов и экстремистов) на предмет включения его в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии.