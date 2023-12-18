Московский театр отменил спектакль по книге Акунина*

Московский Губернский театр отменил показы спектакля «Приключения Фандорина» по роману Бориса Акунина, которого внесли в России в реестр террористов и экстремистов. Соответствующее объявление появилось на сайте культурного учреждения.

Согласно ему, были отменены показы спектакля, запланированные на декабрь-март.

Напомним, что премьера постановки состоялась в 2017 году. Она являлась совместным проектом Фонда Сергей Безрукова и Московского Губернского театра.

Ранее Росфинмониторинг включил писателя Акунина (Григорий Чхартишвили) в реестр террористов и экстремистов. Против него возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ.