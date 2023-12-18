Для граждан ряда стран упростят выдачу гражданства РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий упрощение процедуры выдачи российского гражданства для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно тексту указа, все дееспособные и совершеннолетние граждане Белоруссии получат возможность подать заявку о получении российского гражданства без учёта срока проживания в России с момента получения вида на жительство, а также без учёта владения русским языком, знания истории и законодательства страны.

Для граждан Казахстана и Молдавии теперь также не требуется соблюдение определённого срока проживания в России и знание истории с законодательством страны. При этом требование о владении русским языком для таких граждан останется в силе.