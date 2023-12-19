На улице Лётчика Бабушкина заработает ёлочный базар

19.12.2023. С 20 по 31 декабря в Москве будут работать ёлочные базары. Как сообщили «ЗБ» в управлении торговли и услуг префектуры СВАО, в нашем районе откроется одна торговая точка. Хвойные деревья к нам привезут из Пермского края, Владимирской и Нижегородской областей. Ожидается, что ели будут стоить от 1 тыс. рублей за метр, сосны — от 1,2 тысячи за метр, а пихты — от 5,2 тысячи за метр. Будут продавать на базарах и лапник. По прогнозам, связку веток можно будет приобрести за 600 рублей. Напомним, у продавца должны быть линейка для измерения высоты дерева, кассовый аппарат, стенд с прайсом и визитка.