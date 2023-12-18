Путин предрек улучшение демографической ситуации в России

Ситуация с демографией в России начнет улучшаться примерно через три года, заявил на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства глава государства Владимир Путин. RT на русском
"Где-то через тройку лет у нас волна [рождаемости] опять пойдет вверх", - сказал президент. ТАСС
Российский лидер обратил внимание, что уровень рождаемости в стране имеет волнообразный характер — то поднимался, то опускался. Газета.Ru
Ранее Владимир Путин подписал указ «О проведении в России Года семьи». В качестве целей обозначена популяризация госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей. Деловая газета "Взгляд"