Путин предрек улучшение демографической ситуации в России

Ситуация с демографией в России начнет улучшаться примерно через три года, заявил на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства глава государства Владимир Путин. RT на русском

"Где-то через тройку лет у нас волна [рождаемости] опять пойдет вверх", - сказал президент. ТАСС

Российский лидер обратил внимание, что уровень рождаемости в стране имеет волнообразный характер — то поднимался, то опускался. Газета.Ru