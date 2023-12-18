Главред «Грамоты.ру» объяснила выбор «нейросети» словом года

«У него есть «родственники» как со стороны корня сет- (сеть, сетка, сетевой, сетчатый), так и со стороны корня нейро- (нейроны, нейрофизиология, нейрохирург, нейротипичный). Более того, оно уже само породило «семью» родственных слов: нейросетевой, нейронка, нейросетка, нейросеточка. При этом до последнего времени слово «нейросеть» отсутствовало в словарях русского языка. Мы решили исправить эту ситуацию и включили его в метасловарь «Грамоты», — заключила эксперт.