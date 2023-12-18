Главред «Грамоты.ру» объяснила выбор «нейросети» словом года

Главред «Грамоты.ру» Киселёва объяснила выбор «нейросети» словом года
Ксения Киселёва, главный редактор портала «Грамота.ру», объяснила в беседе с RT, почему существительное «нейросеть» было признано словом 2023 года.
«Чтобы выбрать слово года, лингвисты «Грамоты» обсуждали разные методы и подходы с коллегами из Института лингвистических исследований РАН и Института русского языка РАН, в частности, анализировали данные портала «Новое в русской лексике», где каждый год фиксируются все новые слова. В ходе этих дискуссий был составлен длинный список слов-кандидатов», — отметила эксперт.
По её словам, далее были собраны несколько «датасетов», показывающих динамику употребления этих слов: частотность упоминания в СМИ, частотность запросов в «Яндексе» по месяцам, количество страниц в ограниченной по времени выдаче Google.
«Надо отметить, что слова года — это не обязательно слова, появившиеся именно в этом году, но всегда такие слова, которые показывают существенный рост количества употреблений. В результате анализа «датасетов» мы составили рейтинги слов по каждому из наших типов данных, а потом вывели средний рейтинг», — пояснила Киселёва.
По среднему рейтингу на объективных статистических данных победила «нейросеть», рассказала собеседница RT.
«Затем мы провели опрос экспертов «Грамоты», в котором нейросеть также победила, набрав 75% голосов в ходе мягкого рейтингового голосования. Данные портала также показывают, что интерес пользователей к этому слову растёт: оно упоминается в вопросах справочной службе и в запросах к словарям, мы активно употребляем его в наших новостях и статьях», — подчеркнула специалист.
Это слово уже явно прочно закрепилось в русском языке, добавила она.
«У него есть «родственники» как со стороны корня сет- (сеть, сетка, сетевой, сетчатый), так и со стороны корня нейро- (нейроны, нейрофизиология, нейрохирург, нейротипичный). Более того, оно уже само породило «семью» родственных слов: нейросетевой, нейронка, нейросетка, нейросеточка. При этом до последнего времени слово «нейросеть» отсутствовало в словарях русского языка. Мы решили исправить эту ситуацию и включили его в метасловарь «Грамоты», — заключила эксперт.
Ранее стало известно, что существительное «нейросеть» признано словом 2023 года по версии портала «Грамота.ру».