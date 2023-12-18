Кондуктор высадила школьника из автобуса в лесополосе у кладбища

В Кингисеппском районе Ленобласти кондуктор высадили из автобуса ребенка, который проехал свою остановку, мальчик остался один в лесополосе. Об этом сообщает «47.news».

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Инцидент произошел вечером 17 декабря, бабушка посадила 12-летнего внука на автобус Ивангород — Кингисепп и попросила кондуктора высадить его на остановке «поселок Кингисеппский», где встречала мама, однако автобус не остановился у населенного пункта.

Около половины девятого вечера школьника высадили на следующей остановке «Радуга» без освещения, возле леса и кладбища. Мальчик позвонил родителям, те обратились к знакомым, которые довезли ребенка до дома.