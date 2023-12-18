В отеле объяснили отказ заселять возвращавшихся на СВО военных

В отеле «Добрыня» в Ростовской области, в котором отказали в заселении возвращавшимся в зону специальной военной операции (СВО) военным, объяснили свой поступок тем, что для трех мужчин забронировали номер, рассчитанный на взрослую пару и детей. Об этом представитель гостиницы заявил корреспонденту «Комсомольской правды — Ростов-на-Дону».

Как объяснил собеседник издания, забронированный номер не предназначался для такого состава гостей, а других свободных номеров не оказалось. Сотрудник отеля также заявил, что были случаи, когда остановившиеся участники спецоперации вели себя шумели и курили в номерах.

«В то же время в нашем отеле останавливались офицеры, их жены или невесты. И вели себя очень достойно. Все люди разные. А отель имеет право отказать в заселении без объяснения причины», — подчеркнул он.

О том, что отель «Добрыня», расположенный в притаможенной зоне города Миллерово, отказался заселять бойцов СВО стало известно 18 декабря. По словам организатора перевозок, узнав, что номер забронирован для военнослужащих, администратор отказался их впускать.

В свою очередь, владелица отеля заявила журналистам, что в отель стараются не заселять военных, так как постояльцы с детьми якобы отказываются въезжать из-за них. Кроме того, она заявила, что военнослужащие шумят и мусорят.

Ранее в один из ночных клубов Екатеринбурга не впустили участника СВО, приехавшего на лечение из зоны боевых действий. По словам мужчины, ему отказали во входе «тупо из-за ранения».