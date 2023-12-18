Писателя Акунина внесли в реестр террористов и экстремистов

Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) включен в список террористов и экстремистов, его имя появилось в соответствующем реестре Росфинмониторинга.

В списке на сайте Росфинмониторинга появилась запись о Григории Чхартишвили, родившемся 20 мая 1956 года в городе Застафони Грузинской ССР.