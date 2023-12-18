Писателя Акунина внесли в реестр террористов и экстремистов
Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) включен в список террористов и экстремистов, его имя появилось в соответствующем реестре Росфинмониторинга.
В списке на сайте Росфинмониторинга появилась запись о Григории Чхартишвили, родившемся 20 мая 1956 года в городе Застафони Грузинской ССР.
Напомним, Борис Акунин в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) заявил, что в ЕС нужно сделать программу по помощи релокации бежавшим из российской армии.
После этого продажи его книг приостановили в розничной сети «Читай-город – Буквоед».