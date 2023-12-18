Бориса Акунина внесли в список террористов и экстремистов

В списке на сайте Росфинмониторинга появилась соотвествующая запись о Григории Чхартишвили, который родился 20 мая 1956 года в городе Застафони Грузинской ССР.

Напомним, Акунин недавно оскандалился, когда в ходе беседы с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что не имеет претензий к украинцам за атаки на Крым и другие российские регионы. После этого книги Акунина исчезли из продажи. Комментируя пропажу книг, Акунин обратился с «прощальной речью» к российским читателям.