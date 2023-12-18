Власти Волгограда отменили праздничный фейерверк в новогоднюю ночь

Власти Волгограда приняли решение не устраивать массовые гуляния и праздничный фейерверк в новогоднюю ночь.

«Масштабных общегородских гуляний в новогодние выходные и праздничные дни в Волгограде не запланировано. Также администрация города приняла решение не устраивать праздничный фейерверк в новогоднюю ночь», – приводит ТАСС сообщение администрации Волгограда.

При этом утренники, костюмированные представления и другие праздничные мероприятия в детских садах, домах культуры и учреждениях культуры пройдут по расписанию.

ТАСС напоминает, что 17 декабря над Волгоградской областью системы российской ПВО уничтожили и перехватили украинские беспилотные летательные аппараты. Ранее беспилотники пытались атаковать Волгоградскую область в конце ноября и начале сентября 2023 года.