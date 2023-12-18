В Петербурге завершили украшение главной новогодней ели

На Дворцовой площади завершили украшение главной новогодней ели.

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Ее украсили в уже полюбившемся горожанам ретростиле: флажками, серпантином, лампочками и игрушками в виде лошадок, щелкунчиков, конфет и избушек. На вершине елки установили пятиконечную звезду. Всего для украшения использовали более 300 игрушек и более пяти с половиной тысяч метров гирлянд.

В ближайшее время вокруг главной городской елки установят еще несколько небольших лесных красавиц и световые фигуры, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Количество туристских маршрутов и экскурсий в Санкт-Петербурге, которые предлагает официальный туристский портал Visit Petersburg на новогодних каникулах, достигло 216 предложений. Самыми популярными стали туры, рассчитанные на несколько дней пребывания в Северной столице. Стоимость их варьируется в зависимости от количества объектов показа, сообщает Комитет по развитию туризма, передает газета «Петербургский дневник».