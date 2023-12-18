В Москве в парке "Зарядье" открылась выставка "Павел Филонов. Художник Мирового расцвета"

В выставочном зале Медиацентра парка "Зарядье" к 140-летию художника Павла Филонова (1883–1941) открылась выставка его работ. Об этом сообщили Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО и Русский музей. Ретроспектива познакомит зрителей с его наследием Филонова - здесь представлено более шестидесяти живописных и графических работ мастера. По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, выставка "Павел Филонов. Художник Мирового расцвета" - самая масштабная экспозиция работ художника в Москве за 20 лет. "Для Санкт-Петербурга все происходящее очень важно. Младшая сестра художника, Евдокия Глебова собирала, хранила работы мастера, а затем, выполняя его волю, передала собрание музею. Сегодня в нашей коллекции - 86 живописных произведений, около 300 графических работ, а также дневники художника, которые он вел в 1930- 1939 годах", - рассказала генеральный директор Русского музея Алла Манилова. Выставки работ Павла Филонова проводились редко. В 1929 году Русский музей предложил его выставку, которая находилась в залах музея на протяжении года, но так и не была открыта. Художника открыли в 1981 году на выставке "Москва - Париж", когда имя Филонова прозвучало уже на европейском уровне. Первая ретроспектива в СССР состоялась в 1988 году, в Русском музее, следующая там же в 2006 году. В экспозицию вошли работы из цикла 1910-х годов "Ввод в Мирóвый расцвет" — "Пир королей", "Крестьянская семья (Святое семейство)", "Перерождение интеллигента (Перерождение человека)"; абстрактные композиции, "Головы" и изображения зверей, исполненные в 1920-е годы. Кроме того, москвичи увидят работы 1930-х годов на производственные темы — "Ударницы швейной фабрики "Красная Заря"", "Тракторная мастерская Путиловского завода" и другие. П Выставка работает до 17 марта 2024 года. Накануне глава российского кабинета министров Михаил Мишустин вместе с премьер-министрами из других стран СНГ посетил выставку-форум "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве.