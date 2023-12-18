Попова заявила об отсутствии «новой пандемии» из-за микоплазменной инфекции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что никакой новой пандемии, связанной с микоплазменной инфекцией, нет.

В эфире радио «Комсомольская правда» она объяснила, что заболевание является отголоском пережитой пандемии коронавируса, так как она нанесла ущерб иммунитету.

«Никаких новых мутаций в известных нам штаммах микоплазмы нет», — сказала она.

По её словам, на текущий момент нет оснований предполагать, что инфекция стала устойчивой к препаратам.