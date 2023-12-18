Попова заявила об отсутствии «новой пандемии» из-за микоплазменной инфекции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что никакой новой пандемии, связанной с микоплазменной инфекцией, нет.
В эфире радио «Комсомольская правда» она объяснила, что заболевание является отголоском пережитой пандемии коронавируса, так как она нанесла ущерб иммунитету.
«Никаких новых мутаций в известных нам штаммах микоплазмы нет», — сказала она.
По её словам, на текущий момент нет оснований предполагать, что инфекция стала устойчивой к препаратам.
Ранее Попова заявила, что обязательных мер по коронавирусу в России вводить не требуется.