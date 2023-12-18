В настоящее время вводить жесткие и обязательные меры ограничения из-за коронавируса не требуется. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

Она отметила, что сейчас эксперты знают уже достаточно много о коронавирусе. Наработаны определенные средства профилактики и подобраны эффективные средства лечения заболевания.

«Ковид легкий – наверное, нет. Ковид, который не требует мер ограничения, — это да, вынужденных и обязательных», — сказала Попова.

Напомним, что ранее в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщили, что в городе отмечается замедление роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Сейчас распространение инфекций соответствует эпидсезону. В ближайшие недели в Москве ожидается выход на плато по заболеваемости. В ведомстве также подчеркнули, что новых вирусов в структуре заболеваемости не отмечается.