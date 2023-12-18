Попова: обязательных мер по коронавирусу в России вводить не требуется
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательных мер по коронавирусу в России вводить не требуется.
Она подчеркнула, что заболеваемость коронавирусом в настоящее время протекает в лёгкой форме.
«Ковид, который не требует мер ограничений вынужденных и обязательных», — сказала Попова в эфире радио «Комсомольская правда».
Ранее в столичном Департаменте здравоохранения сообщили, что рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в Москве замедлился.