Попова: обязательных мер по коронавирусу в России вводить не требуется

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательных мер по коронавирусу в России вводить не требуется.

Она подчеркнула, что заболеваемость коронавирусом в настоящее время протекает в лёгкой форме.

«Ковид, который не требует мер ограничений вынужденных и обязательных», — сказала Попова в эфире радио «Комсомольская правда».