Глава Роспотребнадзора оценила необходимость введения ограничений из-за COVID-19

В России нет необходимости вводить ограничительные меры из-за коронавируса. Об этом, оценивая эпидемиологическую обстановку, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радиостанции «Комосомольская правда».

«Ковид легкий – наверное, нет, ковид, который не требует мер ограничения, — это да, вынужденных и обязательных», — сказала глава федеральной службы.

По ее словам, сейчас о коронавирусной инфекции многое известно — врачи нашли средства для ее лечения и профилактики.

Ранее Попова заявила, что вакцинация от COVID-19 в этом эпидемиологическом сезоне не требуется ввиду отсутствия значимых рисков, связанных с коронавирусом. При этом она посоветовала пройти сезонную вакцинацию против гриппа.