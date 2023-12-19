В Петербурге прогнозируют до +5 градусов и сильный ветер

Самый теплый день с начала зимы с температурой до +5 градусов ожидается в Санкт-Петербурге, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Из-за сильного ветра в городе до вечера 20 декабря введен желтый уровень погодной опасности, прогнозируется подъем уровня воды в реках и каналах до 120-150 см.

"Температура воздуха +3...+5 градусов, по области 0...+5 градусов, с такими показателями сегодняшний день станет самым теплым с начала календарной зимы", - отметил Леус.

Атмосферный фронт принес в Петербург дожди, основные осадки придутся на первую половину дня, рассказал в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов. По информации Росгидрометцентра, с 09:00 19 декабря до 21:00 20 декабря на территории города объявили желтый уровень опасности из-за сильного западного и юго-западного ветра. "Ветер южного, юго-западного направления усиливается очень медленно, но наиболее сильный ветер уже западного направления будет во второй половине дня и сохранится еще и предстоящей ночью 20 декабря", - написал синоптик. В центре города ветер ожидается в порывах до 15-17 м/с, в прибрежной части - до 20 м/с.

По прогнозу Колесова, ожидается нагон воды с акватории Финского залива, но наводнения не будет. В период наиболее сильного ветра уровень воды в реках и каналах повысится до 120-150 см (наводнения фиксируются при отметках выше 160 см).

"Так что в реках и каналах Санкт-Петербурга сегодня будет очень красиво. Да и все пандусы на Неве тоже затопит", - отметил он.