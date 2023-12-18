Nation Geographiс показал танец гусей, имитирующих дождь

Nation Geographiс опубликовал кадры с гусями, которые пытаются имитировать дождь для выхода из-под земли червей.

— Гуси «танцуют», имитируя дождь, чтобы на вибрации из земли вылезли черви, — говорится в материале.

На видео гуси быстро топают лапками, чтобы черви решили, что пошел дождь.

Недавно в Московском зоопарке появились новые обитатели — седлоклювые ябиру. Этот вид занесен в Красную книгу из-за снижения численности таких пернатых, а его представители считаются самыми крупными в семействе аистовых: взрослые самцы в дикой природе вырастают до 1,5 метра, а в неволе — до 1,8 метра.

Еще неизвестно, станут ли парой молодые самка и самец седлоклювых ябиру, но сейчас они хорошо ладят друг с другом. Птицы такого вида довольно робки, им нужно много времени на адаптацию в новой обстановке и выстраивание доверительных отношений с людьми.