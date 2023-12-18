В Госдуме допустили сдачу арабского языка на ЕГЭ

Насколько я могу судить, подготовка к преподаванию на школьном уровне не вызовет серьезных технических затруднений. Что касается потребности в арабском языке, сейчас она гораздо выше, чем десять лет назад. Сейчас РФ гораздо активнее сотрудничает с арабским миром. Я готов предположить, что курс арабского языка в школах окажется активно востребованным. Дальше все упирается в технические подробности, которыми Рособрнадзор владеет лучше, — отметил Вассерман.