Отель в Ростовской области закрыли после отказа заселить бойцов СВО

О том, что отель «Добрыня», расположенный в притаможенной зоне города Миллерово, отказался заселять бойцов СВО, стало известно 18 декабря. В отель не пустили трех бойцов, у которых закончился отпуск — они должны были провести там одну ночь. Администратор, узнав, что клиенты являются бойцами СВО, якобы заявила, что военных они не обслуживают, а бронь номера отменяют, если узнают, что она предназначена для военных. По ее словам, они иногда «плохо себя ведут, курят в номерах, мусора много оставляют».