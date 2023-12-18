Премьер Казахстана на выставке "Россия" посетил стенды Челябинской области и Петербурга

АЛМА-АТА, 18 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе посещения в Москве выставки "Россия" ознакомился с проектами локализации в республике нескольких производств компаний Челябинской области и Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.

"В рамках стенда Челябинской области презентованы проекты по локализации в Казахстане производства бульдозерной техники и сельскохозяйственных тракторов на гусеницах, а также строительству завода по производству водопроводных и газовых труб. На стенде Санкт-Петербурга представлены проекты по локализации в Казахстане производства лекарственных препаратов и технической модернизации обогатительных фабрик", - говорится в сообщении.