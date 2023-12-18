Исследование Rambler&Co. Запрещать жестокое – жестоко? Россияне рассказали об отношении к спорному контенту

По мнению 83% опрошенных россиян, потребление жестокого контента так или иначе может повлиять на поведение в жизни. Из них — 45% уверены, что к такому восприимчивы все зрители, независимо от возраста, 38% — только дети и подростки. А 17% не наблюдают каких-либо последствий.

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74% участников опроса, которые не верят в какое-либо влияние контента на поведение и качества человека, обосновывают свою позицию так: воспитание и окружение оказывают бóльшее воздействие. 9% считают полезной организацию дискуссий вокруг спорных произведений, столько же (9%) уверены, что это контент подстраивается под запросы зрителей, а не наоборот. 8% не понимают, как можно всерьёз обсуждать выдуманные истории.

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Мнения об ограничительных мерах разделились. Так по этому поводу высказались те, кто считает жестокий контент вредным для всех: 37% выступают за запреты подобных произведений, а чуть меньше (32%) — против таких запретов, потому что это опыт. 18% советуют производить качественный контент на другие темы, а 13% придерживаются правила «не нравится — не смотри».

Большинство (41%) респондентов, которые волнуются именно за детей и подростков, утверждают, что нужно составлять привлекательную конкуренцию жестокому контенту. 23% выступают за регулирование на разных этапах создания, 17% – за соблюдение возрастных ограничений. 19% считают, что доступ детей к контенту – это ответственность родителей, а не авторов.

При этом 45% респондентов признались, что в их жизни были художественные произведения, которые кардинально изменили их взгляды и поведение в ту или иную сторону. Для 22% – книга, 14% – фильм, 5% – музыка, 2% – сериал, 1% – видеоигра и также для 1% – живопись. У 55% такого опыта не было.

Большинству (63%) художественные произведения помогли развиваться и расти как личности. Однако 37% расценили такое влияние отрицательно в разные моменты их жизни.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 7 по 13 декабря 2023 года, охват составил 182 394 интернет-пользователя, среди которых 52% мужчин и 48% женщин.

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