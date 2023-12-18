Челябинские больницы приостановили госпитализации из-за коммунальной аварии

Коммунальная авария нарушила работу нескольких больниц Челябинска . Из-за порыва водовода приостановлены плановые госпитализации в хирургические отделения областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Возможность попасть в отделения Челябинской областной клинической больницы обсуждается в индивидуальном порядке, сообщили " Уралинформбюро " в региональном Минздраве.

Авария произошла 17 декабря на улице Воровского, в районе мединститута. В результате порыва без воды оказались больницы и жилые дома, затопило дорогу и тротуары. Как сообщили в мэрии города, сейчас место повреждения найдено, для восстановления трубы было отключено водоснабжение ближайших к месту ЧП медицинских учреждений. Перед аварийными службами стоит задача восстановить водоснабжение до конца дня.