Челябинские больницы приостановили госпитализации из-за коммунальной аварии
Коммунальная авария нарушила работу нескольких больниц Челябинска. Из-за порыва водовода приостановлены плановые госпитализации в хирургические отделения областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Возможность попасть в отделения Челябинской областной клинической больницы обсуждается в индивидуальном порядке, сообщили "Уралинформбюро" в региональном Минздраве.
О новой дате госпитализации пациентам сообщат после завершения аварийных работ, уточнили в ведомстве.
В экстренных случаях пациентов с инфарктом миокарда принимает клиническая больница "РЖД-Медицина", а пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения – горбольница № 1.
В Областном перинатальном центре создан запас воды, вся необходимая помощь пациентам оказывается.
Челябинская областная детская клиническая больница и областной госпиталь ветеранов войн работают в штатном режиме.
Авария произошла 17 декабря на улице Воровского, в районе мединститута. В результате порыва без воды оказались больницы и жилые дома, затопило дорогу и тротуары. Как сообщили в мэрии города, сейчас место повреждения найдено, для восстановления трубы было отключено водоснабжение ближайших к месту ЧП медицинских учреждений. Перед аварийными службами стоит задача восстановить водоснабжение до конца дня.