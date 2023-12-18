Симоньян высказалась о возвращении Пугачевой в Россию

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась о возвращении эстрадной певицы Аллы Пугачевой в Россию. Lenta.ru
"Умилительно! Оказывается, несколько десятилетий эта женщина жертвовала своим здоровьем, ладно здоровьем, личной жизнью ради нас с вами, чтобы петь для нас, ни копеечки на этом не заработав, не став на этом звездой, не построив замки, не получив несколько гражданств. Дай бог ей здоровья! Она жертвовала собой, она — мать Тереза", — заявила Симоньян. Вечерняя Москва
Ранее Примадонна решила оправдаться за свои высказывания. Она объяснила, что холопами и рабами считает исключительно хейтеров, а не простой народ. ФедералПресс