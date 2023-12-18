Симоньян высказалась о возвращении Пугачевой в Россию

"Умилительно! Оказывается, несколько десятилетий эта женщина жертвовала своим здоровьем, ладно здоровьем, личной жизнью ради нас с вами, чтобы петь для нас, ни копеечки на этом не заработав, не став на этом звездой, не построив замки, не получив несколько гражданств. Дай бог ей здоровья! Она жертвовала собой, она — мать Тереза", — заявила Симоньян. Вечерняя Москва