Симоньян высказалась о возвращении Пугачевой в Россию

«Умилительно! Оказывается, несколько десятилетий эта женщина жертвовала своим здоровьем, ладно здоровьем, личной жизнью ради нас с вами, чтобы петь для нас, ни копеечки на этом не заработав, не став на этом звездой, не построив замки, не получив несколько гражданств, не заработав хренову уйму денег. Дай бог ей здоровья! Она жертвовала собой, она — мать Тереза», — рассказала главный редактор телеканала RT.