В Калужской области пять школ и 110 классов перешли на дистант из-за высокой заболеваемости ОРВИ

В Калужской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. За минувшую неделю рост составил 13 тысяч случаев. Так, в понедельник, 18 декабря, управление Роспотребнадзора сообщило о том, что из-за высокой заболеваемости на дистанционное обучение пришлось перевести полностью пять школ и еще 110 классов в разных учебных заведениях.