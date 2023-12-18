В Калужской области пять школ и 110 классов перешли на дистант из-за высокой заболеваемости ОРВИ
В Калужской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. За минувшую неделю рост составил 13 тысяч случаев. Так, в понедельник, 18 декабря, управление Роспотребнадзора сообщило о том, что из-за высокой заболеваемости на дистанционное обучение пришлось перевести полностью пять школ и еще 110 классов в разных учебных заведениях.
Больше всего заболевших классов в областной столице – 32, Боровском районе – 27, Людиновском районе – 26, Обнинске – 12. Из дома теперь учатся в деревне Обнинска, школах в деревне Войлово Людиновского района, деревне Митяево Боровского района, городе Сосенском и деревне Дешовки Козельского района.