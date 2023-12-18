Жители России рассказали, считают ли 2023 год удачным

До 55% россиян считают, что 2023 год был лучше или таким же хорошим, как 2022-й. Как сообщает газета «Известия», об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели ВТБ и банк «Открытие».

52% опрошенных считают, что этот год сложился для них хорошо: 5% оценили его как очень удачный, 47% назвали его скорее удачным. При этом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области показатель составил 58%, а в Сибири оказался ниже — 49%. При этом для 29% опрошенных год оказался лучше прошлого, а еще для 26% — таким же хорошим.

Отметим, что неудачным год назвала лишь треть участников исследования. Еще 15% не смогли ответить на этот вопрос.

Среди основных позитивных моментов россияне выделили отсутствие проблем со здоровьем у себя и близких (33%), запоминающийся отдых (29%), хорошие личные отношения (21%). 19% признались, что у них вырос доход, а 12% отметили, что нашли новую работу. Еще 11% год запомнился появлением домашнего питомца, а 9% — завершением ремонта или крупной покупкой. 3% опрошенных заявили об удачных инвестициях, а 2% — вышли замуж или женились.