Жители России рассказали, считают ли 2023 год удачным
До 55% россиян считают, что 2023 год был лучше или таким же хорошим, как 2022-й. Как сообщает газета «Известия», об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели ВТБ и банк «Открытие».
52% опрошенных считают, что этот год сложился для них хорошо: 5% оценили его как очень удачный, 47% назвали его скорее удачным. При этом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области показатель составил 58%, а в Сибири оказался ниже — 49%. При этом для 29% опрошенных год оказался лучше прошлого, а еще для 26% — таким же хорошим.
Отметим, что неудачным год назвала лишь треть участников исследования. Еще 15% не смогли ответить на этот вопрос.
Среди основных позитивных моментов россияне выделили отсутствие проблем со здоровьем у себя и близких (33%), запоминающийся отдых (29%), хорошие личные отношения (21%). 19% признались, что у них вырос доход, а 12% отметили, что нашли новую работу. Еще 11% год запомнился появлением домашнего питомца, а 9% — завершением ремонта или крупной покупкой. 3% опрошенных заявили об удачных инвестициях, а 2% — вышли замуж или женились.
Всего об улучшении финансового положения в 2023 году заявили 33% россиян. У 36% оно не изменилось. Говоря о финансовой стратегии, 13% респондентов заявили, что брали кредиты на крупные покупки и больше тратили. 18% тратили и формировали сбережения в равной мере, стараясь поддержать баланс. 29% преимущественно сберегали средства, накапливая их на вкладах и накопительных счетах.