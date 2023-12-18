Православные верующие готовятся отмечать День Николая Чудотворца

Православные верующие во вторник, 19 декабря, будут отмечать День памяти святителя Николая Чудотворца. Об этом пишет РИА Новости.

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В церковном календаре это День памяти святителя Николая Мирликийского Чудотворца. В народном календаре 19 декабря называют Никола Зимний.

На Руси святителя Николая чествовали два раза в год: зимой и весной. Православная церковь церковь 22 мая празднует перенесение мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских в итальянский город Бари. В народном календаре 22 мая называют Никола Вешний.