Православные христиане будут отмечать 19 декабря День Николая Чудотворца

Православные верующие во вторник, 19 декабря, будут отмечать День памяти святителя Николая Чудотворца. Об этом пишет РИА Новости.

Православные верующие готовятся отмечать День Николая Чудотворца
© Государственный Русский музей

В церковном календаре это День памяти святителя Николая Мирликийского Чудотворца. В народном календаре 19 декабря называют Никола Зимний.

На Руси святителя Николая чествовали два раза в год: зимой и весной. Православная церковь церковь 22 мая празднует перенесение мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских в итальянский город Бари. В народном календаре 22 мая называют Никола Вешний.

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