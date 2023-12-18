Сальдо оценил возможность восстановления Каховской ГЭС

Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) можно восстановить благодаря сохранившимся архивным документам и современным технологиям. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.
«Проектная документация на Каховскую плотину большей частью в архивах московских институтов сохранилась, (...) от нее можно оттолкнуться и опереться уже на современные условия, сделать Каховскую плотину и все те конструкции, которые были на ней», — сообщил он.
Глава региона считает, что восстановить плотину удастся быстрее, чем в советские времена, в том числе за счет имеющихся технологий. Сначала нужно будет провести геодезические замеры, изучить и провести техническое обследование сохранившихся там конструкций — впоследствии можно будет приступить к проектированию.
Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате воды Днепра вышли из берегов, затопив прибрежные населенные пункты. Москва и Киев обвинили друг друга в намеренном разрушении плотины. Из-за случившегося в Херсонской области действовал режим ЧС — его отменили спустя четыре месяца после разрушения ГЭС.