ФСБ сообщила об обнаружении тайника с секретной документацией СБУ в ДНР

В Волновахском районе Донецкой народной республики (ДНР) найден тайник с секретной документацией Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по региону.

Тайник был обнаружен в рамках совместных мероприятий УФСБ и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота. Отмечается, что сотрудники СБУ планировали эвакуировать документы перед началом СВО, однако не сделали этого.