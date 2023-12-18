Вильфанд пообещал россиянам тепло

"С понедельника в Архангельской, Мурманской, Вологодской, Псковской, Ленинградской областях будет оттепель. В регионах ЦФО - аналогичная ситуация. Затем воздух из Атлантики, который приносит такую теплую погоду, будет уверенно продвигаться по территории России и дальше. В Приволжском федеральном округе оттепель начнется со вторника, а в Уральском федеральном округе, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях - со среды", - сообщил он.