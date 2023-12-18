В Ульяновской области объявили «желтый» уровень погодной опасности

В ближайшие дни в Ульяновской области ожидается сильный ветер и метели. На фоне этого в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, ночью и утром в понедельник, 18 декабря, в Ульяновской области ожидается сильный снег и южный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Синоптики прогнозируют метель, на отдельных участках дорог снежные заносы и гололедицу.

В ульяновском Управлении МЧС объявили «желтый» уровень опасности.

По данным «gismeteo», в понедельник жителей Ульяновска ожидает потепление до -1, а также сильный ветер. Во вторник, 19 декабря, прогнозируется нулевая температура с мокрым снегом, пишут «Главные новости Ульяновска».