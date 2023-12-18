Комитет Госдумы дал ответ на идею запрета абортов в частных клиниках

Комитет Госдумы по охране здоровья, проанализировав позиции Министерства здравоохранения, Росздравнадзора и общественных организаций, выступил против предложения о запрете на аборты в частных клиниках, сообщают «Ведомости».

Комитет направил соответствующее письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину. В нем говорится о необходимости сохранения права выбора гражданином врача и медицинской организации для искусственного прерывания беременности, а также продолжения работы по совершенствованию акушерско-гинекологической службы и кабинетов медико-социальной поддержки беременных.

Кроме того, необходимо продолжать развивать механизм доабортного консультирования. Отмечается, что только в 2022 году доля россиянок, отказавшихся от прерывания беременности, среди тех, кто прошел доабортное консультирование, составила около 23%, что позволило сохранить 47 тысяч 598 беременностей.