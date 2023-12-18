Мишустин обсудит с коллегами по СНГ развитие культурно-гуманитарного сотрудничества

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Премьеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в понедельник проведут заседание в Москве. Участие в нем примет в том числе председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Основное внимание будет уделено расширению культурно-гуманитарного сотрудничества. По итогам планируется принять заявление глав правительств СНГ по этой теме. В нем будут закреплены ключевые направления работы по углублению межкультурного диалога, взаимопонимания и популяризации культурного многообразия стран Содружества.

Как отмечали в российском кабмине, государства - участники СНГ заинтересованы в организации совместных культурных мероприятий, гастролей деятелей культуры. Они намерены расширять связи между учреждениями и творческими коллективами. Большое внимание уделяется проведению конкурсов, конференций, форумов и Дней культуры стран СНГ.

Это заседание завершает трехдневную программу премьеров стран СНГ в Москве. Первые мероприятия прошли еще 16 декабря.

В этом году в Содружестве председательствует Киргизия. С 1 января пост председателя переходит к России.