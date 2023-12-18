В доме на улице Соловьиная Роща восстановили освещение в подъезде

18.12.2023 Сотрудники специализированной организации провели работы по восстановлению освещения в доме на улице Соловьиная Роща. Об этом сообщили работники закрытого акционерного общества «Эстейт сервис дирекция Куркино Северо-Западного административного округа» «Сотрудники специализированной организации, провели работы по замене перегоревших ламп. Освещение восстановленио.Территория находится в нормальном состоянии. Нарушение устранено», — сообщили работники управляющей компании. Ранее жительница района пожаловалась, что в доме №10 на улице Соловьиная Роща не работает освещение на шестом этаже. Женщина попросила оперативно восстановить свет.