На Ямале стартовал зоомарафон в поддержку бездомных животных

Ученики школы кадрового резерва в ЯНАО запустили благотворительный зоомарафон «ДобрЯШКР», чтобы поддержать приюты для бездомных животных.

Школьники предложили рецепт добра и счастья: проснуться пораньше в выходной, приобрести корм, лекарства, пеленки, дезинфицирующие средства, сделать лежанку и отвезти это в приют для бездомных животных.

Кроме того, юные ямальцы предложили просто прийти в гости к животным, чтобы проявить внимание. К акции присоединились Салехард, Муравленко, Губкинский, Надым, Ноябрьск и Тазовский район, пишет «Север-Пресс».