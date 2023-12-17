Путин рассказал, как мама в детстве ставила его в угол

«Она (мама. — RT) ходила рядом всё время туда-сюда и задавала один и тот же вопрос: «Будешь просить прощения?» А я стоял насупился. Она ходила-ходила вокруг меня. Потом не вытерпела, схватила меня, на руки взяла и начала зацеловывать», — рассказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.