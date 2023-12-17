Путин рассказал, как мама в детстве ставила его в угол
Президент России Владимир Путин рассказал, как мама в детстве наказывала его за проступки.
«Она (мама. — RT) ходила рядом всё время туда-сюда и задавала один и тот же вопрос: «Будешь просить прощения?» А я стоял насупился. Она ходила-ходила вокруг меня. Потом не вытерпела, схватила меня, на руки взяла и начала зацеловывать», — рассказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Путин подчеркнул, что такое отношение было для него проявлением настоящей материнской любви, которую он несёт с собой по жизни.
Ранее Путин заявил, что планирует встретить Новый год в окружении близких с бокалом шампанского.
Говоря о любимых новогодних салатах, он не смог выбрать между оливье и селёдкой под шубой.
Президент России посоветовал гражданам в новогодние праздники больше внимания уделить близким и провести с ними совместно время.