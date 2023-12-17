Российская школьница попала на обложку элитного французского журнала

Тверская школьница Анна Шологон украсила обложку элитного французского журнала DARKLY Art Magazine. Об этом пишет портал Tverigrad.

По данным портала, девушке 16 лет, она учится в девятом классе тверской средней школы № 14, занимается греблей на байдарках и каноэ, увлекается современными танцами.

Фотографии, которые попали в декабрьский номер журнала, сделала мама Анны, известный тверской фотограф Марина Чарная, в студии «Воздух».

После фотосессии Чарная сделала рассылку в ряд журналов. Ответ пришел из французского, буквально через несколько дней.