Синоптик рассказал о природных аномалиях в России

«Первая аномалия — сильные морозы в Иркутском районе, в Бурятии. В начале следующей недели два-три дня в Красноярске до -35 °С. На европейскую территорию идёт положительная аномалия... Вся следующая неделя на 2—5 °С градусов будет теплее нормы», — сказал синоптик.