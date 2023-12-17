«Мисс Россия» рассталась с американским женихом и вернется в страну

Победительница конкурса красоты «Мисс Россия — 2022» и участница конкурса «Мисс Вселенная» Анна Линникова из Оренбурга рассталась с женихом — американским журналистом Джексоном Хинклом — и заявила, что вернется в страну. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), скриншот публикует Telegram-канал издания Super.

«Я рассталась с Джексоном и возвращаюсь в Россию. Вопросов не надо», — написала Линникова.

Она также отметила, что счастлива.

В комментариях к одной из своих публикаций в Instagram россиянка назвала Хинкла нарциссом, пустышкой и манипулятором. Кроме того, Линникова заявила, что ее бывший партнер не любит людей, а лишь использует их для достижения своих целей.