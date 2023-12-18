В российских школах провели "Разговоры о важном" о героях СВО

В школах и колледжах России прошел цикл встреч "Разговоры о важном", посвященный героям нашего времени, сообщается на сайте проекта. Полковник Юрий Гагарин (позывной "Ангел") рассказал школьникам, каких людей можно назвать героями нашего времени, а также о том, как люди поддерживают участников СВО. "Герои нашего времени – это те люди, которые совершают геройские поступки, на задумываясь о том, что этот поступок является геройским. Эти люди по-настоящему любят свою страну, свою деревню, свое государство, все то, где они живут и готовы с этим идти и выполнять свои задачи", – отметил полковник. В ходе диалога с классными руководителями школьники пришли к выводу, что знания о героях России помогают лучше узнать историю страны.