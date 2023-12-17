Площадку для выгула собак обустроили в сквере около ледового дворца Ясенево

В новом сквере возле ледового дворца в Ясенево появилась площадка для выгула и дрессировки собак, ее обустроили со стороны ул. Тарусская. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Общая площадь зоны для выгула и дрессировки собак составляет почти 1,1 тыс. кв. м. Пространство универсальное, установленное здесь оборудование может использоваться для тренировки животных как больших, так и маленьких пород. Все смонтированные снаряды предназначены для повседневных занятий с питомцами», – отметили в пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы.

Так, на площадке установили тренажер-рампу, на котором можно отрабатывать команды по движению в нужном направлении и преодолению препятствий, столбики для дрессировки, с помощью которых можно научить питомца двигаться «змейкой». На площадке также установили искусственное препятствие «Дорожка пеньков» – несколько вертикальных опор разной высоты, на которых размещены круглые элементы из натурального дерева. Собаки могут перепрыгивать со столбика на столбик и тренировать координацию движений, а также огибать препятствия в поисках правильного пути.

Развить ловкость домашнего питомца поможет тоннель, который представляет собой длинную трубу из прочного материала, а отточить навыки безопорных прыжков можно с помощью снаряда «Препятствие», это горизонтальные деревянные брусья с промежутками. Кроме того, на площадке есть столбики с канатами, они подходят для игры с собакой.